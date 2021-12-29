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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

29.12.2021 14:46
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Mut Ticaret ve Sanayi Odası
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih

Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar

   Şirketimiz, MUT TİCARET VE SANAYİ ODASI tarafından 29/12/2021 tarihinde gerçekleştirilen ‘'MUT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ALÇAK GERİLİM (AG) – ORTA GERİLİM (OG) ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIMI İŞİ'' ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir. İhalede teklif edilen toplam bedel 5.788.070,36- TL'dir. (BeşMilyonYediYüzSeksenSekizBinYetmiş Türk Lirası, Otuzaltı Kuruş)
İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurulacaktır.
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986874


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Cumhuriyet 4.836 4.909 187,00  
Tam 4.809 4.935 188,46  
Yarım 2.324 2.387 91,16  
Çeyrek 1.165 1.193 44,63  
Gümüş.Ons 22,85 22,87 -0,15  
Gümüş Gr. 9,09 9,10 0,34  
B. Petrol 78,52 78,52 -0,15  
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