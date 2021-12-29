***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
29.12.2021 14:46
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Mut Ticaret ve Sanayi Odası
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz, MUT TİCARET VE SANAYİ ODASI tarafından 29/12/2021 tarihinde gerçekleştirilen ‘'MUT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ALÇAK GERİLİM (AG) – ORTA GERİLİM (OG) ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIMI İŞİ'' ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir. İhalede teklif edilen toplam bedel 5.788.070,36- TL'dir. (BeşMilyonYediYüzSeksenSekizBinYetmiş Türk Lirası, Otuzaltı Kuruş)
İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurulacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986874
BIST
14:401.872
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 21,58
|Açılış
|: 1.847
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|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.886
En Düşük
1.829
14:4012,4150
En Yüksek
|Değişim
|: 5,02%
|| 0,5932
|Açılış
|: 12,5300
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|Önceki Kapanış
|: 11,9600
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12,4506
En Düşük
11,7593
14:4014,0309
En Yüksek
|Değişim
|: 4,81%
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|Açılış
|: 14,0500
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|Önceki Kapanış
|: 13,4600
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14,0496
En Düşük
13,3150
14:40714,21
En Yüksek
|Değişim
|: 4,04%
|| 27,76
|Açılış
|: 714,21
|
|Önceki Kapanış
|: 686,45
|
721,17
En Düşük
683,10
BIST En Aktif Hisseler14:40
|GLRYH
|2,76
|39.269.787
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|133.441.215
|% 9,96
|
|TACTR
|38,48
|1.627.348
|% 9,94
|
|RODRG
|21,16
|6.468.751
|% 9,30
|
|ORMA
|37,98
|172.678
|% 8,45
|
|KLNMA
|17,00
|627.642
|% -44,08
|
|SEYKM
|12,36
|2.187.942
|% -9,98
|
|PAMEL
|77,35
|10.152.319
|% -8,57
|
|ULUSE
|62,50
|1.382.748
|% -6,72
|
|LIDFA
|4,05
|22.135.492
|% -5,81
|
|GARAN
|11,41
|1.201.917.694
|% 1,51
|
|EREGL
|28,66
|1.131.058.948
|% 3,02
|
|SASA
|52,75
|839.364.071
|% -0,09
|
|THYAO
|20,62
|817.387.726
|% 0,68
|
|SISE
|13,60
|765.749.153
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,18
|354.549.595
|% -0,91
|
|YKBNK
|3,42
|545.736.965
|% -0,58
|
|GARAN
|11,41
|1.201.917.694
|% 1,51
|
|KRDMD
|9,19
|730.494.431
|% 2,22
|
|TSKB
|1,45
|113.065.747
|% 0,69
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3699
|12,4150
|% 5,02
|
|Euro
|13,9812
|14,0309
|% 4,81
|
|Sterlin
|16,5551
|16,6382
|% 4,55
|
|Frank
|13,4139
|13,4947
|% 4,47
|
|Riyal
|3,2838
|3,3002
|% 4,64
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|-10,09
|
|Altın Gr.
|713
|714
|27,18
|
|Cumhuriyet
|4.836
|4.909
|187,00
|
|Tam
|4.809
|4.935
|188,46
|
|Yarım
|2.324
|2.387
|91,16
|
|Çeyrek
|1.165
|1.193
|44,63
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,87
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,09
|9,10
|0,34
|
|B. Petrol
|78,52
|78,52
|-0,15
|