***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMut Ticaret ve Sanayi OdasıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve Karlılığa Olumlu EtkiAçıklamalarŞirketimiz, MUT TİCARET VE SANAYİ ODASI tarafından 29/12/2021 tarihinde gerçekleştirilen ‘'MUT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ALÇAK GERİLİM (AG) – ORTA GERİLİM (OG) ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIMI İŞİ'' ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir. İhalede teklif edilen toplam bedel 5.788.070,36- TL'dir. (BeşMilyonYediYüzSeksenSekizBinYetmiş Türk Lirası, Otuzaltı Kuruş)İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurulacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986874BIST