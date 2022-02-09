***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
09.02.2022 14:16
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
EÜAŞ Genel Müdürlüğü Yapım işleri Daire Başkanlığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
28/01/2022 tarihli Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde, şirketimizin, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Yapım İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2021/740309 ihale kayıt numaralı ‘'EÜAŞ Yerleşkesinde Solar Uygulamalı Otopark Güneş Enerji Santrali Kurulması İşi'' ihalesine katıldığı, en avantajlı teklif verilerek ihalede 1. olduğu ve ihale komisyonu tarafından, ihale sonucunun kesinleştiği bilgisinin şirketimize iletildiği, bildirilmişti.
EÜAŞ Genel Müdürlüğü Yapım İşleri Daire Başkanlığı, 09/02/2022 tarihinde ilgili iş için sözleşme davetinde bulunmuştur. Kurum ile sözleşme 10 gün içerisinde imzalanacaktır.
Sözleşme bedeli KDV hariç 4.861.000,-TL'dir. (Dörtmilyonsekizyüzatmışbirbin, Türk Lirası)
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000593
BIST