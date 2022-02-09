***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıEÜAŞ Genel Müdürlüğü Yapım işleri Daire BaşkanlığıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve Karlılığa Olumlu EtkiAçıklamalar28/01/2022 tarihli Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde, şirketimizin, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Yapım İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2021/740309 ihale kayıt numaralı ‘'EÜAŞ Yerleşkesinde Solar Uygulamalı Otopark Güneş Enerji Santrali Kurulması İşi'' ihalesine katıldığı, en avantajlı teklif verilerek ihalede 1. olduğu ve ihale komisyonu tarafından, ihale sonucunun kesinleştiği bilgisinin şirketimize iletildiği, bildirilmişti.EÜAŞ Genel Müdürlüğü Yapım İşleri Daire Başkanlığı, 09/02/2022 tarihinde ilgili iş için sözleşme davetinde bulunmuştur. Kurum ile sözleşme 10 gün içerisinde imzalanacaktır.Sözleşme bedeli KDV hariç 4.861.000,-TL'dir. (Dörtmilyonsekizyüzatmışbirbin, Türk Lirası)Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000593BIST