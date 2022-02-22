***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
22.02.2022 14:18
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Aril Havacılık Savunma
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz, Aril Havacılık Savunma'nın HAB Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tesislerine Çatı GES yapımı işi için Aril Havacılık Savunma ile sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli vergiler hariç 2.450.000,TL'dir. (İkimilyondörtyüzellibin, Türk Lirası)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003427
BIST
15:372.021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -17,43
|Açılış
|: 2.007
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|Önceki Kapanış
|: 2.038
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2.033
En Düşük
1.980
15:3713,8522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1896
|Açılış
|: 13,8850
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|Önceki Kapanış
|: 13,6430
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13,9081
En Düşük
13,6330
15:3715,7282
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,2494
|Açılış
|: 15,7500
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|Önceki Kapanış
|: 15,4400
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15,7916
En Düşük
15,4300
15:37848,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 10,97
|Açılış
|: 848,22
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|Önceki Kapanış
|: 837,25
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849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler15:37
|HUNER
|2,20
|3.483.867
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.182.750
|% 9,94
|
|POLTK
|593,70
|85.315.618
|% 8,22
|
|TCELL
|20,88
|608.299.420
|% 7,96
|
|DERHL
|6,17
|61.219.463
|% 7,87
|
|PKENT
|467,30
|785.999
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|53.490.819
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|29,00
|2.932.828.836
|% -1,49
|
|KRDMD
|11,71
|1.247.158.492
|% -0,17
|
|EREGL
|28,50
|986.284.266
|% -1,25
|
|YKBNK
|4,01
|943.140.680
|% -0,99
|
|KARSN
|4,00
|765.770.779
|% 0,25
|
|YKBNK
|4,01
|943.140.680
|% -0,99
|
|KARSN
|4,00
|765.770.779
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,24
|299.491.103
|% -2,61
|
|ODAS
|1,36
|158.920.099
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,71
|1.247.158.492
|% -0,17
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8439
|13,8522
|% 1,39
|
|Euro
|15,7145
|15,7282
|% 1,61
|
|Sterlin
|18,7780
|18,8721
|% 1,34
|
|Frank
|15,0598
|15,1505
|% 1,43
|
|Riyal
|3,6908
|3,7093
|% 1,66
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-6,36
|
|Altın Gr.
|846
|847
|9,27
|
|Cumhuriyet
|5.629
|5.714
|98,00
|
|Tam
|5.610
|5.750
|109,13
|
|Yarım
|2.712
|2.782
|52,78
|
|Çeyrek
|1.360
|1.391
|26,40
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,19
|
|B. Petrol
|94,93
|94,93
|1,94
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Seans Raporu
15:37
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15:51MEDTR
Yüzde -72.64 oranında düşüşle 11.98 lira fiyatla işlem gören hissede 632, 255 adet işlem
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15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 16 kaybederek (% -0.72 ) 1, 824
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15:49
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15:49
SKTAS, DERHL, TCELL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:49
MMCAS, KAPLM, SANEL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında