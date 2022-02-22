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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

22.02.2022 14:18
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Aril Havacılık Savunma
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih

Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar

Şirketimiz, Aril Havacılık Savunma'nın HAB Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tesislerine Çatı GES yapımı işi için Aril Havacılık Savunma ile sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli vergiler hariç 2.450.000,TL'dir. (İkimilyondörtyüzellibin, Türk Lirası)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003427


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Yarım 2.712 2.782 52,78  
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