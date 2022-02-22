***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıAril Havacılık SavunmaVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve Karlılığa Olumlu EtkiAçıklamalarŞirketimiz, Aril Havacılık Savunma'nın HAB Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tesislerine Çatı GES yapımı işi için Aril Havacılık Savunma ile sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli vergiler hariç 2.450.000,TL'dir. (İkimilyondörtyüzellibin, Türk Lirası)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003427BIST