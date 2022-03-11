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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

11.03.2022 11:55
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Ortadoğu Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih

Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar

   Şirketimiz, ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI tarafından 11/03/2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022/108839 ihale kayıt numaralı ‘'ODTÜ A2 OTOPARKI GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ YAPIM İŞİ'' ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olmuştur. İhalede teklif edilen toplam bedel 13.719.000,- TL'dir. (Onüçmilyonyediyüzondokuzbin, Türk Lirası)
İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurulacaktır.
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009456


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GZNMI 20,48 1.615.421 % 9,93  
MEPET 2,27 7.263.464 % 8,10  
FORMT 1,07 55.900.423 % 7,00  
ULUUN 9,06 96.074.090 % 5,96  
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Sterlin 19,5003 19,5981 % 0,81  
Frank 16,0082 16,1047 % 0,86  
Riyal 3,9785 3,9984 % 0,95  
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11:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.994 1.994 -2,97  
Altın Gr. 959 959 6,61  
Cumhuriyet 6.356 6.451 156,00  
Tam 6.327 6.490 179,28  
Yarım 3.058 3.140 86,72  
Çeyrek 1.534 1.570 43,36  
Gümüş.Ons 25,88 25,92 -0,08  
Gümüş Gr. 12,46 12,47 0,09  
B. Petrol 112 112 2,33  
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