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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

19.04.2022 18:24
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
AKÇA HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar

Şirketimiz, AKÇA HAZIR BETON SAN. VE TİC. A.Ş.'nin Denizli İli Güney İlçesi ve Denizli İli Pamukkale İlçesinde bulunan arazilerine, 5.1.h kapsamında Öztüketim Arazi Güneş Enerjisi Santralleri yapılması hususunda AKÇA HAZIR BETON SAN. VE TİC. A.Ş. ile 19/04/2022 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli toplam 4.366.708,USD'dir. (Dörtmilyonüçyüzaltmışaltıbinyediyüzsekiz, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile 64.015.940,-TL)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022164


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MANAS 27,38 83.459.400 % 9,96  
DAGI 3,54 50.885.072 % 9,94  
DAGHL 21,20 10.616.766 % 9,90  
NATEN 69,15 317.799.266 % 9,67  
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Riyal 3,9008 3,9204 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
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Altın Gr. 921 921 2,47  
Cumhuriyet 6.106 6.199 -43,00  
Tam 6.078 6.229 -39,05  
Yarım 2.938 3.013 -18,89  
Çeyrek 1.473 1.507 -9,44  
Gümüş.Ons 25,16 25,19 0,00  
Gümüş Gr. 11,86 11,87 0,01  
B. Petrol 107 107 -0,15  
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