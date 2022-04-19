***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıAKÇA HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve Karlılığa Olumlu EtkiAçıklamalarŞirketimiz, AKÇA HAZIR BETON SAN. VE TİC. A.Ş.'nin Denizli İli Güney İlçesi ve Denizli İli Pamukkale İlçesinde bulunan arazilerine, 5.1.h kapsamında Öztüketim Arazi Güneş Enerjisi Santralleri yapılması hususunda AKÇA HAZIR BETON SAN. VE TİC. A.Ş. ile 19/04/2022 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli toplam 4.366.708,USD'dir. (Dörtmilyonüçyüzaltmışaltıbinyediyüzsekiz, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile 64.015.940,-TL)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022164BIST