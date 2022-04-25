Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

25.04.2022 09:17
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
DTM ENERJİ YATIRIMLARI ADİ ORTAKLIĞI
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih

Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar

     Şirketimiz, DTM ENERJİ YATIRIMLARI ADİ ORTAKLIĞI'ndan Köşk Grubu ve OG Hücre Grubu Alımı İşi için sipariş almıştır. Siparişlerin toplam bedeli  10.450.000,USD'dir. (Onmilyondörtyüzellibin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile 154.137.500,-TL)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023374


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.483
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.471  
Önceki Kapanış :  2.483  
En Yüksek
2.499 En Düşük
2.428
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 3,96 122.318.524 % 10,00  
ACSEL 39,20 35.626.531 % 9,99  
DAGHL 28,20 5.780.153 % 9,98  
KSTUR 262,40 1.662.304 % 9,97  
SILVR 7,85 38.000.038 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7746 14,7835 % 0,11  
Euro 15,8394 15,8494 % 0,10  
Sterlin 18,7861 18,8803 % 0,06  
Frank 15,3487 15,4411 % 0,06  
Riyal 3,9277 3,9474 % -0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.905 1.906 7,65  
Altın Gr. 906 906 3,99  
Cumhuriyet 6.008 6.099 -93,00  
Tam 5.980 6.129 -93,86  
Yarım 2.890 2.965 -45,40  
Çeyrek 1.450 1.482 -22,70  
Gümüş.Ons 23,78 23,80 0,17  
Gümüş Gr. 11,33 11,34 0,10  
B. Petrol 103 103 1,28  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru