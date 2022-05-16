***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
16.05.2022 10:52
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz, DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 1005853 İhale Kayıt Numaralı ‘'BETON KÖŞK VE HÜCRE(KAPASİTÖR) ALIMI İŞİ'' ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olmuştur. İhalede teklif edilen toplam bedel 1.043.750,-USD'dir. (Birmilyonkırküçbinyediyüzelli, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile ihale bedeli 16.176.035,-TL'dir.)
İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurulacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030493
BIST