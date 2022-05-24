***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
24.05.2022 18:11
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
MEDCEM MADENCİLİK VE YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
17:532.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 41,59
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.424
En Düşük
2.384
17:5316,4036
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,3278
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4540
En Düşük
16,0430
17:5317,5233
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2267
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,5870
En Düşük
17,2406
17:53974,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 8,54
|Açılış
|: 974,78
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
979,18
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler17:53
|DAGHL
|27,06
|5.266.263
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|540.490.829
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|63.003.167
|% 9,97
|
|MZHLD
|57,45
|10.874.044
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|54.207.974
|% 9,95
|
|MEPET
|4,07
|24.984.547
|% -9,96
|
|EMKEL
|2,48
|33.876.681
|% -9,82
|
|NUGYO
|5,55
|124.501.323
|% -9,46
|
|SELVA
|8,57
|36.160.925
|% -8,83
|
|DOGUB
|4,37
|28.876.549
|% -8,00
|
|THYAO
|42,54
|3.177.993.965
|% 0,90
|
|SISE
|20,80
|2.865.652.525
|% 4,94
|
|GARAN
|14,81
|2.362.456.163
|% 0,01
|
|ASELS
|23,66
|1.524.744.337
|% 2,60
|
|SAHOL
|20,10
|1.317.677.003
|% 2,03
|
|YKBNK
|4,52
|1.254.791.778
|% 3,20
|
|HALKB
|5,66
|1.266.308.192
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,61
|577.111.644
|% 1,95
|
|VAKBN
|4,17
|824.326.113
|% 5,04
|
|GARAN
|14,81
|2.362.456.163
|% 0,01
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3882
|16,4036
|% 2,04
|
|Euro
|17,5003
|17,5233
|% 1,31
|
|Sterlin
|20,4910
|20,5938
|% 1,85
|
|Frank
|16,9474
|17,0495
|% 1,53
|
|Riyal
|4,3541
|4,3759
|% 1,75
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-16,01
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,84
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|0,09
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,98
|
Seans Raporu
17:53
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17:58UNLU
Yüzde 6.83 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 401, 428 adet işlem
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17:57VAKBN
Yüzde 5.04 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 453, 832 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 31, 501.00 milyon TL de
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17:55SEKFK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 050, 654 adet işlem
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17:54VAKBN
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 621, 153 adet işlem