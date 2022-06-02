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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

02.06.2022 14:16
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/05/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih

Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar

       16/05/2022 tarihli Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde, şirketimizin, DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 1005853 İhale Kayıt Numaralı ‘'BETON KÖŞK VE HÜCRE(KAPASİTÖR) ALIMI İŞİ'' ihalesine katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olduğu belirtilmişti.
DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SATINALMA YÖNETİCİLİĞİ, ihale kararının kesinleştiği ve işin şirketimiz uhdesinde kaldığı bilgisini tarafımıza iletmiştir.
İhale toplam bedeli 1.043.750,-USD'dir. (Birmilyonkırküçbinyediyüzelli, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile ihale bedeli 17.180.125,-TL'dir.)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
 
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034206


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Yarım 3.166 3.249 7,99  
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