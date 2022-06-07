***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve Karlılığa Olumlu EtkiAçıklamalar29/04/2022 tarihli Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde, şirketimizin, VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 2022-MLZ-YAT-17 (sehven 2022-MLZ-YAT-16 yazılmıştır) ihale kayıt numaralı ‘'PANO VE BOX ALIMI İŞİ'' (sehven KÖŞK HÜCRE, REDRESÖR ve TRAFO ALIMI yazılmıştır) ihalesine katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olduğu belirtilmişti.VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İhale Komisyonu tarafından 2022-MLZ-YAT-17 ihale kayıt numabedeli 25.612.200,-TL'dir.)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035473BIST