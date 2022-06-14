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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

14.06.2022 18:11
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih

Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar

   Şirketimiz, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası'ndan (ANKARA) ‘'EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI OG TESİSİ İÇİN ve ESKİŞEHİR MAKİNE FABRİKASI OG TESİSİ İÇİN SF6 GAZLI METAL ENCLOSED HÜCRE'' alımına yönelik 6.250.000,-TL'lik sipariş almıştır.(Altımilyonikiyüzellibin, Türk Lirası)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,  
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037268


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Yarım 3.283 3.326 -9,00  
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