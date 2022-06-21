***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve Karlılığa Olumlu EtkiAçıklamalarŞirketimiz, bir BDT ülkesinde devlet yatırımı olarak gerçekleştirilecek olan Hidroelektrik Santrali için, ‘'Türbinler-Jeneratörler, SCADA dahil tüm Elektromekanik Ekipmanlar temini/kurulumu ve 110 kV'luk şebekeye bağlanacak şekilde anahtar teslimi proje gerçekleştirme işini'' ülkenin ilgili bakanlığından alarak anlaşmaya varmıştır.Sözleşme bedeli 7.590.000, -Euro'dur. (Yedimilyonbeşyüzdoksanbin, Euro) (Güncel baz Güncel baz Euro/TL kuru ile sözleşme bedeli 139.048.800, -TL'dir.)Hidroelektrik Santral Projesi 20 aylık bir süreçte tamamlanacaktır.Söz konusu projede kullanılacak anahtarlama ürünleri %70 bağlı ortaklığımız Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin ürünleri olacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038518BIST