***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
21.06.2022 18:14
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz, bir BDT ülkesinde devlet yatırımı olarak gerçekleştirilecek olan Hidroelektrik Santrali için, ‘'Türbinler-Jeneratörler, SCADA dahil tüm Elektromekanik Ekipmanlar temini/kurulumu ve 110 kV'luk şebekeye bağlanacak şekilde anahtar teslimi proje gerçekleştirme işini'' ülkenin ilgili bakanlığından alarak anlaşmaya varmıştır.
Sözleşme bedeli 7.590.000, -Euro'dur. (Yedimilyonbeşyüzdoksanbin, Euro) (Güncel baz Güncel baz Euro/TL kuru ile sözleşme bedeli 139.048.800, -TL'dir.)
Hidroelektrik Santral Projesi 20 aylık bir süreçte tamamlanacaktır.
Söz konusu projede kullanılacak anahtarlama ürünleri %70 bağlı ortaklığımız Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin ürünleri olacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038518
BIST