***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıREA Elektrik Üretim Tic. ve San. Ltd. Şti.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve Karlılığa Olumlu EtkiAçıklamalarŞirketimiz, REA Elektrik Üretim Tic. ve San. Ltd. Şti. ile Kayseri ile Yahyalı İlçesinde bulunan Zincirli RES için Hibrit Güneş Enerjisi Santrali yapımı konusunda anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli vergiler hariç 4.243.980, -USD'dir. (Dörtmilyonikiyüzkırküçbindokuzyüzseksen, Amerikan Doları)(Güncel baz USD/TL kuru ile anlaşma bedeli 70.916.905, -TL'dir.)Söz konusu projede kullanılacak anahtarlama, konstrüksiyon ve SCADA ürünleri %70 bağlı ortaklığımız Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin ürünleri olacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039390BIST