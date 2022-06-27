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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

27.06.2022 14:13
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
REA Elektrik Üretim Tic. ve San. Ltd. Şti.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar

   Şirketimiz, REA Elektrik Üretim Tic. ve San. Ltd. Şti. ile Kayseri ile Yahyalı İlçesinde bulunan Zincirli RES için Hibrit Güneş Enerjisi Santrali yapımı konusunda anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli vergiler hariç 4.243.980, -USD'dir. (Dörtmilyonikiyüzkırküçbindokuzyüzseksen, Amerikan Doları)(Güncel baz USD/TL kuru ile anlaşma bedeli 70.916.905, -TL'dir.)
Söz konusu projede kullanılacak anahtarlama, konstrüksiyon ve SCADA ürünleri %70 bağlı ortaklığımız Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin ürünleri olacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,  
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039390


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MAKIM 18,82 6.793.945 % 9,99  
RODRG 22,30 8.349.601 % 9,96  
OYAYO 8,52 7.051.843 % 9,37  
ORMA 32,76 472.823 % 9,20  
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Sterlin 20,3042 20,4060 % 0,43  
Frank 17,3501 17,4546 % 0,77  
Riyal 4,4257 4,4479 % 0,79  
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15:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.825 1,59  
Altın Gr. 977 977 7,93  
Cumhuriyet 6.524 6.622 29,00  
Tam 6.503 6.598 6,00  
Yarım 3.193 3.227 3,00  
Çeyrek 1.599 1.613 1,00  
Gümüş.Ons 21,23 21,27 0,09  
Gümüş Gr. 11,36 11,37 0,12  
B. Petrol 113 113 2,00  
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