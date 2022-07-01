***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
01.07.2022 18:17
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Bapaş Profil A.Ş. ve Dörtdivan Çerçeve Ltd. Şti.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz, grup şirketler Bapaş Profil A.Ş. ve Dörtdivan Çerçeve Ltd. Şti. ile Ankara Kahramankazan'da bulunan tesislerine, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.c maddesi kapsamında Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santralleri yapılması hususunda ilgili firmalar ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli vergiler hariç 1.040.000, -USD'dir. (Birmilyonkırkbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile anlaşma bedeli 17.420.000, -TL)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040814
BIST