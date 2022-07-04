***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
04.07.2022 18:15
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hay
16:082.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
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|Açılış
|: 2.418
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|Önceki Kapanış
|: 2.406
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2.426
En Düşük
2.387
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 17,0350
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|Önceki Kapanış
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17,0624
En Düşük
16,7799
16:0817,4885
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 977,78
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988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler16:06
|GEREL
|4,56
|38.998.545
|% 8,57
|
|CANTE
|43,12
|39.723.568
|% 7,80
|
|GZNMI
|45,24
|28.674.848
|% 7,51
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|KRGYO
|8,70
|102.792.090
|% 7,01
|
|ULUSE
|207,00
|13.647.630
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|47,08
|3.126.070.674
|% -1,26
|
|EREGL
|26,12
|1.273.799.682
|% 0,62
|
|HEKTS
|30,52
|1.145.290.370
|% 5,97
|
|SASA
|39,86
|1.093.637.778
|% -1,58
|
|SISE
|21,28
|1.080.727.679
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,85
|965.337.358
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,26
|709.988.203
|% -0,47
|
|ODAS
|2,76
|404.709.134
|% 1,10
|
|TSKB
|1,97
|168.433.242
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,70
|747.496.802
|% 0,28
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0062
|17,0316
|% 1,22
|
|Euro
|17,4931
|17,5089
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,2825
|20,3842
|% -0,01
|
|Frank
|17,5297
|17,6353
|% 0,64
|
|Riyal
|4,5168
|4,5394
|% 1,13
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-8,99
|
|Altın Gr.
|986
|986
|8,08
|
|Cumhuriyet
|6.595
|6.695
|56,00
|
|Tam
|6.588
|6.671
|45,00
|
|Yarım
|3.224
|3.262
|22,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.630
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,70
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,85
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,59
|