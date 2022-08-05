***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıCOCA-COLA İÇECEK A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve Karlılığa Olumlu EtkiAçıklamalarŞirketimiz, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin Isparta ve Köyceğiz/Muğla'da bulunan tesislerine, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.c maddesi kapsamında Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santralleri yapılması hususunda Coca-Cola İçecek A.Ş.'den resmi sipariş almıştır.Isparta Projesi için sipariş bedeli vergiler hariç 1.225.000, -USD'dir. (Birmilyonikiyüzyirmibeşbin, Amerikan Doları)Köyceğiz/Muğla Projesi için sipariş bedeli vergiler hariç 630.000, -USD'dir. (Altıyüzotuzbin, Amerikan Doları)Sipariş bedelleri toplamı 1.855.000, -USD'dir. (Birmilyonsekizyüzellibeşbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sipariş bedelleri toplamı 33.332.495, -TL)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052503BIST