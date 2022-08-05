***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
05.08.2022 18:15
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin Isparta ve Köyceğiz/Muğla'da bulunan tesislerine, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.c maddesi kapsamında Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santralleri yapılması hususunda Coca-Cola İçecek A.Ş.'den resmi sipariş almıştır.
Isparta Projesi için sipariş bedeli vergiler hariç 1.225.000, -USD'dir. (Birmilyonikiyüzyirmibeşbin, Amerikan Doları)
Köyceğiz/Muğla Projesi için sipariş bedeli vergiler hariç 630.000, -USD'dir. (Altıyüzotuzbin, Amerikan Doları)
Sipariş bedelleri toplamı 1.855.000, -USD'dir. (Birmilyonsekizyüzellibeşbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sipariş bedelleri toplamı 33.332.495, -TL)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052503
BIST