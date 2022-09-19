***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıBAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş., TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ve İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(AYEDAŞ)Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve Karlılığa Olumlu EtkiAçıklamalarŞirketimiz, ENERJİSA' ya bağlı dağıtım şirketlerinden, aşağıda bilgileri verilen ve daha önce imzalanmış olan ana sözleşmeler için ek protokol daveti almıştır. Yapılacak ek protokollerin toplam bedeli 3.469.950, -USD'dir. (Üçmilyondörtyüzatmışdokuzbindokuzyüzelli, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL ile ek protokol bedelleri toplamı 63.472.325, -TL'dir.)05/09/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda şirketimizin ENERJİSA' ya bağlı dağıtım şirketlerinden BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş., TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ve İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(AYEDAŞ) ile 06/09/2022 tarihinde ‘'REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON SİSTEMLERİ PROJESİ İŞİ'' konulu, 16.020.000, -USD tutarında sözleşmeler imzalayacağı bildirilmişti. Bu sözleşmeler için şirketimize ek protokol daveti gelmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064098BIST