Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

19.09.2022 18:16
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş., TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ve İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(AYEDAŞ)
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih

Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar

Şirketimiz, ENERJİSA' ya bağlı dağıtım şirketlerinden, aşağıda bilgileri verilen ve daha önce imzalanmış olan ana sözleşmeler için ek protokol daveti almıştır. Yapılacak ek protokollerin toplam bedeli 3.469.950, -USD'dir. (Üçmilyondörtyüzatmışdokuzbindokuzyüzelli, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL ile ek protokol bedelleri toplamı 63.472.325, -TL'dir.)
05/09/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda şirketimizin ENERJİSA' ya bağlı dağıtım şirketlerinden BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş., TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ve İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(AYEDAŞ) ile 06/09/2022 tarihinde ‘'REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON SİSTEMLERİ PROJESİ İŞİ'' konulu, 16.020.000, -USD tutarında sözleşmeler imzalayacağı bildirilmişti. Bu sözleşmeler için şirketimize ek protokol daveti gelmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064098


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.278
Değişim :  2,44% |  77,96
Açılış :  3.221  
Önceki Kapanış :  3.200  
En Yüksek
3.280 En Düşük
3.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HDFGS 2,75 94.617.614 % 10,00  
AYEN 26,18 202.771.206 % 10,00  
ISKUR 770.000,00 770.000 % 10,00  
ATSYH 138,70 19.782.975 % 9,99  
BRYAT 641,80 173.426.984 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,3035 18,3136 % 0,11  
Euro 18,2686 18,2863 % -0,24  
Sterlin 20,7882 20,8925 % -0,16  
Frank 18,9381 19,0522 % 0,39  
Riyal 4,8529 4,8772 % 0,21  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.663 1.664 -12,29  
Altın Gr. 979 980 -4,52  
Cumhuriyet 6.645 6.745 3,00  
Tam 6.662 6.771 -18,00  
Yarım 3.246 3.298 -8,00  
Çeyrek 1.628 1.650 -4,00  
Gümüş.Ons 19,19 19,22 -0,35  
Gümüş Gr. 11,29 11,31 -0,19  
B. Petrol 90,26 90,26 -1,74  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru