***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMUĞLA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve Karlılığa Olumlu EtkiAçıklamalarŞirketimiz, MUĞLA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile aşağıda detayları verilen 2 (iki) proje için toplam 11.000.000, -Euro (Onbirmilyon, Euro) tutarında anlaşmaya varmıştır. (Güncel baz Euro/TL kuru ile anlaşma bedeli toplamı 197.120.000, -TL)Bu iki projenin kapsamı1)Muğla İli Menteşe İlçesinde bulunan tesislere ‘'Elektriksel Altyapı ve Elektrik Otomasyon Sistemleri Kurulması İşi'' hususunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma bedeli vergiler hariç 6.750.000, -Euro'dur. (Altımilyonyediyüzellibin, Euro)2)Muğla İli Menteşe İlçesinde bulunan tesislere ‘'154 KV Trafo Merkezi ve Enerji Nakil Hattı Yapımı İşi'' hususunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma bedeli vergiler hariç 4.250.000, -Euro'dur. (Dörtmilyonikiyüzellibin, Euro)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065007BIST