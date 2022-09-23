***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
23.09.2022 18:11
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
MUĞLA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz, MUĞLA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile aşağıda detayları verilen 2 (iki) proje için toplam 11.000.000, -Euro (Onbirmilyon, Euro) tutarında anlaşmaya varmıştır. (Güncel baz Euro/TL kuru ile anlaşma bedeli toplamı 197.120.000, -TL)
Bu iki projenin kapsamı
1)Muğla İli Menteşe İlçesinde bulunan tesislere ‘'Elektriksel Altyapı ve Elektrik Otomasyon Sistemleri Kurulması İşi'' hususunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma bedeli vergiler hariç 6.750.000, -Euro'dur. (Altımilyonyediyüzellibin, Euro)
2)Muğla İli Menteşe İlçesinde bulunan tesislere ‘'154 KV Trafo Merkezi ve Enerji Nakil Hattı Yapımı İşi'' hususunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma bedeli vergiler hariç 4.250.000, -Euro'dur. (Dörtmilyonikiyüzellibin, Euro)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065007
BIST