***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMEDCEM MADENCİLİK VE YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.ŞVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve Karlılığa Olumlu EtkiAçıklamalarŞirketimiz, MEDCEM MADENCİLİK VE YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş ile devam ettiğimiz GES Projesine ek olarak (24/05/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda bildirilmişti) aşağıda detayları verilen 2 (iki) etap proje için toplam 25.788.000, -USD (Yirmibeşmilyonyediyüzseksensekizbin, Amerikan Doları) tutarında anlaşmaya varmıştır. (Güncel baz USD/TL kuru ile anlaşma bedeli toplamı 477.335.880, -TL)Bu iki etap projenin kapsamıMersin İli Silifke İlçesinde bulunan tesislere ‘'1. Kısım Yeni Faz Anahtar Teslim Güneş Enerjisi Santrali Yapımı İşi'' hususunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma bedeli vergiler hariç 8.580.000, -USD'dir. (Sekizmilyonbeşyüzseksenbin, Amerikan Doları)Mersin İli Silifke İlçesinde bulunan tesislere ‘'2. Kısım Yeni Faz Anahtar Teslim Güneş Enerjisi Santrali Yapımı İşi'' hususunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma bedeli vergiler hariç 17.208.000, -USD'dir. (Onyedimilyonikiyüzsekizbin, Amerikan Doları)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065809BIST