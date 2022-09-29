***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
29.09.2022 08:57
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
MEDCEM MADENCİLİK VE YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz, MEDCEM MADENCİLİK VE YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş ile devam ettiğimiz GES Projesine ek olarak (24/05/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda bildirilmişti) aşağıda detayları verilen 2 (iki) etap proje için toplam 25.788.000, -USD (Yirmibeşmilyonyediyüzseksensekizbin, Amerikan Doları) tutarında anlaşmaya varmıştır. (Güncel baz USD/TL kuru ile anlaşma bedeli toplamı 477.335.880, -TL)
Bu iki etap projenin kapsamı
Mersin İli Silifke İlçesinde bulunan tesislere ‘'1. Kısım Yeni Faz Anahtar Teslim Güneş Enerjisi Santrali Yapımı İşi'' hususunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma bedeli vergiler hariç 8.580.000, -USD'dir. (Sekizmilyonbeşyüzseksenbin, Amerikan Doları)
Mersin İli Silifke İlçesinde bulunan tesislere ‘'2. Kısım Yeni Faz Anahtar Teslim Güneş Enerjisi Santrali Yapımı İşi'' hususunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma bedeli vergiler hariç 17.208.000, -USD'dir. (Onyedimilyonikiyüzsekizbin, Amerikan Doları)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065809
BIST