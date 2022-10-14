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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

14.10.2022 09:37
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
GE HDYRO FRANCE
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih

Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar

   Şirketimiz ve GE HYDRO FRANCE arasında KOKHAV Projesi kapsamında kullanılacak ‘'Topraklama ve Bağlantı Ekipmanlarının Tedariki'' için sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 741.233, -Euro'dur. (Yediyüzkırkbirbinikiyüzotuzüç Euro,) (Güncel baz Euro/TL kuru ile sözleşme bedeli 13.475.615, -TL'dir.)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,  
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071965


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PENTA 440,00 14.809.960 % 10,00  
SNGYO 4,84 185.720.942 % 10,00  
EGEEN 2.880,70 285.561.015 % 10,00  
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Cumhuriyet 6.634 6.734 -3,00  
Tam 6.622 6.711 -79,00  
Yarım 3.227 3.278 -42,00  
Çeyrek 1.616 1.638 -21,00  
Gümüş.Ons 18,25 18,31 -0,61  
Gümüş Gr. 10,89 10,92 -0,36  
B. Petrol 91,72 91,72 -2,85  
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