***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 08.09.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Mete Muzaffer BIÇAKLIOĞLU'nun, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Yönetim Kurulu üyelerimizden Ali Gökhan ÖZTÜRK'ün atanmasına,-Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Savaş Atanur KAZAZ'ın, Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Mete Muzaffer BIÇAKLIOĞLU'nun atanmasına,-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Savaş Atanur KAZAZ'ın, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Mete Muzaffer BIÇAKLIOĞLU ile Yatırımcı İlişkileri Uzmanı Hüseyin KALEBOĞAZ'ın atanmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962586BIST