***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
08.09.2021 14:08
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 08.09.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde
-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Mete Muzaffer BIÇAKLIOĞLU'nun, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Yönetim Kurulu üyelerimizden Ali Gökhan ÖZTÜRK'ün atanmasına,
-Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Savaş Atanur KAZAZ'ın, Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Mete Muzaffer BIÇAKLIOĞLU'nun atanmasına,
-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Savaş Atanur KAZAZ'ın, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Mete Muzaffer BIÇAKLIOĞLU ile Yatırımcı İlişkileri Uzmanı Hüseyin KALEBOĞAZ'ın atanmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962586
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BIST En Aktif Hisseler15:23
|ORCAY
|14,33
|158.919.713
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.972.896
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.630.732
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.200.671
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.964.858
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|AKYHO
|2,45
|9.935.315
|% -3,92
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
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|IHGZT
|1,27
|28.461.513
|% -3,05
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|YKBNK
|2,54
|540.871.645
|% 0,40
|
|THYAO
|12,47
|427.506.191
|% 0,40
|
|HALKB
|4,76
|307.405.503
|% 1,93
|
|TUPRS
|102,60
|273.380.857
|% 0,49
|
|KONTR
|68,95
|236.316.943
|% 1,85
|
|ODAS
|1,48
|76.768.774
|% 2,07
|
|EGEPO
|6,80
|235.183.274
|% 5,75
|
|TURSG
|5,13
|130.251.295
|% 1,99
|
|PEKGY
|0,99
|19.751.049
|% 3,13
|
|HDFGS
|2,93
|57.627.291
|% 4,27
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,4653
|8,4677
|% 0,06
|
|Euro
|10,0270
|10,0365
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,6750
|11,7336
|% 0,51
|
|Frank
|9,1869
|9,2422
|% 0,55
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|Riyal
|2,2496
|2,2609
|% 0,04
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|15:23
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.797
|1.797
|7,73
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,15
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.287
|18,00
|
|Tam
|3.220
|3.302
|14,94
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|Yarım
|1.557
|1.597
|7,22
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|Çeyrek
|781
|799
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
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|B. Petrol
|73,16
|73,16
|0,56
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Seans Raporu
15:23
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15:35EGEPO
Yüzde 5.60 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 896, 959 adet işlem
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15:34CEOEM
Yüzde 4.13 oranında artışla 8.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 791, 377 adet işlem
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15:32SKTAS
Yüzde 5.54 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 269, 419 adet işlem
-
15:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 92 artarak (% 0.52 ) 1, 544
-
15:31XU100
Endeks 1, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 8, 177.00 milyon TL de