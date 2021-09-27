***GESAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.09.2021 17:29
***GESAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GESAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Gökhan Öztürk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965375
BIST
17:391.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,63
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
17:398,8285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0375
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8214
17:3910,3369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0966
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
17:39497,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,77
|Açılış
|: 497,28
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler17:39
|PKENT
|2.601,20
|24.890.675
|% 10,00
|
|GARFA
|14,97
|11.427.032
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,52
|7.826.925
|% 9,98
|
|YEOTK
|80,50
|65.351.645
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|20.718.040
|% 9,97
|
|KTSKR
|49,74
|21.919.346
|% -7,46
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KIMMR
|3,76
|193.230.859
|% -6,47
|
|VBTYZ
|18,76
|47.520.183
|% -6,29
|
|GARAN
|8,93
|1.260.549.866
|% 1,25
|
|THYAO
|13,60
|1.093.659.842
|% -0,15
|
|BIOEN
|37,60
|552.633.995
|% -0,11
|
|TUPRS
|111,90
|525.489.452
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,34
|469.604.748
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,34
|469.604.748
|% 0,86
|
|GARAN
|8,93
|1.260.549.866
|% 1,25
|
|EKGYO
|1,78
|177.410.039
|% -0,56
|
|THYAO
|13,60
|1.093.659.842
|% -0,15
|
|KRDMD
|6,37
|438.244.564
|% 1,92
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8259
|8,8285
|% -0,42
|
|Euro
|10,3312
|10,3369
|% -0,93
|
|Sterlin
|12,0762
|12,1368
|% -0,09
|
|Frank
|9,5045
|9,5618
|% -0,50
|
|Riyal
|2,3462
|2,3580
|% -0,44
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|1,51
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|78,80
|78,80
|1,57
|
Seans Raporu
17:39
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-
17:50BURCE
Yüzde 6.02 oranında artışla 23.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 032, 615 adet işlem
-
17:49ASUZU
Yüzde 7.06 oranında artışla 17.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 584, 939 adet işlem
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, BIMAS, HALKB
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 74 artarak (% 0.47 ) 1, 220
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, RALYH, GEDIK, AKFGY, OYLUM, IZTAR, ORCAY, GARFA, INVEO, PKENT