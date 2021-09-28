***GESAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.09.2021 09:08
***GESAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GESAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ayşe Beril Harmanlı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965441
BIST
10:291.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,48
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.387
10:298,8714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0541
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8735
En Düşük
8,8095
10:2910,3693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0507
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3754
En Düşük
10,2978
10:29496,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,75
|Açılış
|: 496,94
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,73
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler10:28
|YEOTK
|88,55
|22.236.365
|% 10,00
|
|PKENT
|2.861,30
|2.966.962
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|2.819.800
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|2.082.397
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,32
|129.918
|% 9,95
|
|BIOEN
|33,90
|17.547.828
|% -9,98
|
|OYLUM
|11,52
|9.855.660
|% -9,93
|
|TSPOR
|3,31
|36.150.100
|% -5,43
|
|IZTAR
|21,30
|7.366.081
|% -4,91
|
|SONME
|32,80
|60.317
|% -4,87
|
|THYAO
|13,67
|155.332.989
|% 1,03
|
|GARAN
|8,86
|144.825.563
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,34
|130.801.025
|% -0,47
|
|TUPRS
|112,80
|118.157.561
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,33
|103.236.169
|% -1,27
|
|YKBNK
|2,33
|103.236.169
|% -1,27
|
|KRDMD
|6,34
|130.801.025
|% -0,47
|
|GARAN
|8,86
|144.825.563
|% -0,67
|
|EKGYO
|1,78
|24.285.067
|% 0,00
|
|SKBNK
|0,97
|12.710.509
|% -1,02
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8680
|8,8708
|% 0,61
|
|Euro
|10,3586
|10,3662
|% 0,46
|
|Sterlin
|12,0868
|12,1474
|% 0,38
|
|Frank
|9,5040
|9,5613
|% 0,19
|
|Riyal
|2,3560
|2,3678
|% 0,54
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|-8,23
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,00
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,46
|79,46
|0,74
|