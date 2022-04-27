***GESAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.04.2022 17:39
***GESAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GESAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Timuçin Ersöz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024345
BIST
17:422.443
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 25,16
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
17:4214,8343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0357
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
17:4215,6140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,1326
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6051
17:42900,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -6,26
|Açılış
|: 900,09
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler17:42
|UFUK
|25,96
|1.514.766
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|55.085.892
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.998.669
|% 9,96
|
|MZHLD
|39,78
|6.975.681
|% 9,95
|
|ETILR
|8,84
|10.398.338
|% 9,95
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|SILVR
|7,64
|41.047.233
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,55
|39.725.831
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|84.173.694
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,20
|70.954.691
|% -8,05
|
|THYAO
|39,74
|5.120.494.076
|% 1,64
|
|KRDMD
|15,13
|2.748.338.433
|% 3,28
|
|EREGL
|34,00
|2.188.189.519
|% 2,78
|
|SISE
|17,71
|2.102.759.940
|% 0,57
|
|YKBNK
|4,95
|1.602.068.261
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,62
|1.177.247.788
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,95
|1.602.068.261
|% 0,20
|
|ODAS
|2,47
|724.828.417
|% 4,22
|
|KRDMD
|15,13
|2.748.338.433
|% 3,28
|
|AKBNK
|9,10
|1.443.832.640
|% 0,78
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8290
|14,8343
|% 0,24
|
|Euro
|15,6060
|15,6140
|% -0,84
|
|Sterlin
|18,5295
|18,6224
|% -0,10
|
|Frank
|15,2385
|15,3303
|% -0,46
|
|Riyal
|3,9424
|3,9622
|% 0,26
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-18,39
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-4,96
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,46
|