***GESAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.11.2022 17:07
***GESAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GESAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ramin Malek tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081619
BIST
17:334.755
En Yüksek
|Değişim
|: 4,04%
|| 184,67
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.775
En Düşük
4.567
17:3318,6209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
17:3319,1700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0100
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,9000
En Düşük
19,1700
17:331.042,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,98
|Açılış
|: 1.042,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler17:33
|HEKTS
|41,14
|4.764.748.210
|% 10,00
|
|RNPOL
|22,00
|86.301.005
|% 10,00
|
|MERKO
|7,48
|90.099.220
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|41.125.909
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|120.476.301
|% 10,00
|
|SILVR
|17,34
|22.033.452
|% -9,97
|
|KERVN
|1,15
|1.493.370
|% -9,45
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|MZHLD
|156,60
|127.883.121
|% -7,56
|
|BRLSM
|27,32
|691.295.218
|% -5,92
|
|EREGL
|40,32
|8.881.924.009
|% 6,95
|
|THYAO
|109,10
|8.801.176.703
|% 2,06
|
|KRDMD
|13,57
|6.322.183.490
|% 3,19
|
|SASA
|149,40
|5.218.254.845
|% 9,93
|
|YKBNK
|11,47
|4.826.385.241
|% 0,53
|
|EKGYO
|6,05
|4.498.971.672
|% 4,67
|
|KRDMD
|13,57
|6.322.183.490
|% 3,19
|
|YKBNK
|11,47
|4.826.385.241
|% 0,53
|
|ISCTR
|10,08
|3.425.099.377
|% 3,38
|
|SKBNK
|2,47
|713.295.723
|% 0,82
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6061
|18,6209
|% 0,00
|
|Euro
|19,1600
|19,1700
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,0433
|22,1539
|% 0,47
|
|Frank
|19,4675
|19,5848
|% 0,68
|
|Riyal
|4,9373
|4,9621
|% -0,04
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|5,78
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.044
|2,75
|
|Cumhuriyet
|6.982
|7.087
|-10,00
|
|Tam
|6.993
|7.068
|-4,00
|
|Yarım
|3.397
|3.456
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.727
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,14
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,62
|12,64
|0,15
|
|B. Petrol
|88,66
|88,66
|1,21
|
Seans Raporu
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