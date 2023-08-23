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***GESAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

23.08.2023 18:12
***GESAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***GESAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GESAN

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhittin Behiç Harmanlı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188778


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Altın Gr. 1.585 1.585 -88,91  
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Tam 10.739 11.008 -356,00  
Yarım 5.386 5.525 -174,00  
Çeyrek 2.685 2.762 -88,00  
Gümüş.Ons 24,25 24,28 -0,05  
Gümüş Gr. 20,04 20,06 -1,20  
B. Petrol 82,79 82,79 -0,42  
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