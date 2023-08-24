***GESAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.08.2023 09:37
***GESAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GESAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ramin Malek tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188894
BIST
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17:317.563
En Düşük
|Değişim
|: -0,52%
|| -39,36
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:3125,7849
En Yüksek
|Değişim
|: -5,17%
|| -1,4044
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:3128,0319
En Yüksek
|Değişim
|: -5,06%
|| -1,4944
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:311.585,80
En Yüksek
|Değişim
|: -5,28%
|| -88,44
|Açılış
|: 1.585,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:30
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|GARAN
|54,45
|6.866.361.994
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.117.171
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|288,30
|2.590.140.236
|% -12,10
|
|EYGYO
|27,72
|211.158.752
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.227.973.910
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.069.695
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.614.282
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,91
|14.526.598.109
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,25
|13.675.542.624
|% 8,70
|
|THYAO
|233,90
|12.656.272.301
|% -2,42
|
|AKBNK
|30,42
|11.518.374.624
|% 9,98
|
|KLSER
|114,90
|10.636.774.636
|% -9,81
|
|YKBNK
|16,91
|14.526.598.109
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,25
|13.675.542.624
|% 8,70
|
|EKGYO
|8,50
|5.162.417.507
|% -5,35
|
|SKBNK
|4,15
|2.191.062.165
|% 5,60
|
|AKBNK
|30,42
|11.518.374.624
|% 9,98
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7261
|25,7866
|% -5,16
|
|Euro
|27,9296
|28,0891
|% -4,87
|
|Sterlin
|32,4410
|32,6037
|% -5,90
|
|Frank
|29,0677
|29,2428
|% -5,75
|
|Riyal
|6,8389
|6,8732
|% -5,34
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|5,69
|
|Altın Gr.
|1.585
|1.585
|-88,91
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.739
|11.008
|-356,00
|
|Yarım
|5.386
|5.525
|-174,00
|
|Çeyrek
|2.685
|2.762
|-88,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,06
|-1,20
|
|B. Petrol
|82,79
|82,79
|-0,42
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45KONYA
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 5, 670.00 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 834 adet işlem
-
17:44GRTRK
Yüzde -9.36 oranında düşüşle 38.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 705, 999 adet işlem
-
17:42KOZAA
Yüzde 5.95 oranında artışla 57.90 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 125, 051 adet işlem
-
17:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KRDMD, ASTOR
-
17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 89 artarak (% 0.06 ) 6, 702