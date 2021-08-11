***GESAN* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
11.08.2021 17:05
***GESAN******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [GESAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GESAN Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957306
BIST
17:081.422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -15,73
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
17:088,6622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0636
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
17:0810,1717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0780
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
17:08485,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 7,63
|Açılış
|: 485,18
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:08
|MARKA
|5,06
|3.119.530
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.370.189
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|19.835.547
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.096.246
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|251.936.162
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.594.862
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,63
|369.403
|% -9,93
|
|KTSKR
|39,10
|89.475.927
|% -8,77
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|KRDMD
|8,07
|1.824.119.375
|% 0,75
|
|GARAN
|9,13
|1.194.930.360
|% 0,22
|
|SISE
|8,36
|1.048.269.661
|% -0,36
|
|EREGL
|19,37
|958.379.964
|% -1,73
|
|GENIL
|16,40
|904.122.356
|% 4,26
|
|KRDMD
|8,07
|1.824.119.375
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,43
|390.676.230
|% -2,41
|
|GARAN
|9,13
|1.194.930.360
|% 0,22
|
|SISE
|8,36
|1.048.269.661
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,84
|193.558.353
|% -0,54
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6581
|8,6622
|% 0,74
|
|Euro
|10,1486
|10,1717
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,9531
|12,0130
|% 0,87
|
|Frank
|9,3515
|9,4078
|% 0,88
|
|Riyal
|2,3006
|2,3121
|% 0,75
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|14,99
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,43
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|48,00
|
|Tam
|3.206
|3.286
|51,34
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|24,83
|
|Çeyrek
|777
|795
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,07
|
|B. Petrol
|69,56
|69,56
|-1,07
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:20XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 13, 239.00 milyon TL de
-
17:20IZMDC
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 797, 568 adet işlem
-
17:19ARENA
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 9.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 019 adet işlem
-
17:18KTSKR
Yüzde -8.54 oranında düşüşle 39.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 209, 712 adet işlem
-
17:16NETAS
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 502, 800 adet işlem