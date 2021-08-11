***GESAN* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
11.08.2021 10:19
***GESAN******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Girişim Elektirik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.' nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957165
BIST
12:291.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,41
|Açılış
|: 1.439
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|Önceki Kapanış
|: 1.437
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En Düşük
1.429
12:298,6443
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|Açılış
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En Düşük
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|Açılış
|: 481,45
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|Önceki Kapanış
|: 477,56
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481,77
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler12:29
|MARKA
|5,06
|3.016.306
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|91.512.970
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.736.029
|% 9,79
|
|SELGD
|6,66
|17.148.849
|% 7,94
|
|VKING
|6,17
|8.038.131
|% 7,87
|
|KTSKR
|39,00
|46.287.837
|% -9,01
|
|PENTA
|54,45
|46.996.615
|% -7,71
|
|ALMAD
|1,61
|98.474
|% -5,85
|
|RODRG
|16,85
|7.383.673
|% -5,55
|
|EDATA
|16,80
|13.358.820
|% -4,00
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|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6397
|8,6443
|% 0,53
|
|Euro
|10,1258
|10,1311
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,8933
|11,9529
|% 0,36
|
|Frank
|9,3111
|9,3672
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2961
|2,3076
|% 0,55
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.733
|1.734
|4,55
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,59
|
|Cumhuriyet
|3.198
|3.246
|28,00
|
|Tam
|3.181
|3.261
|26,11
|
|Yarım
|1.537
|1.577
|12,63
|
|Çeyrek
|771
|789
|6,32
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,58
|70,58
|-0,05
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