***GESAN* *SEYKM*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2022 09:30
***GESAN******SEYKM*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.'nin Manisa İli Turgutlu İlçesinde bulunan tesislerine, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.c maddesi kapsamında Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali Anahtar Teslim Projesi için verilen teklif tutarında ilgili firma ile mutabık kalınmış olup, sözleşme aşamasına geçilmiştir. Teklif bedeli vergiler hariç 510.000, -USD'dir. (Beşyüzonbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile teklif bedeli 9.256.500, -TL)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058278
BIST
14:023.156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 18,95
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
14:0218,1820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
14:0218,2119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0763
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,2323
En Düşük
18,0904
14:021.020,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,66
|Açılış
|: 1.020,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler14:01
|VAKBN
|6,05
|204.547.898
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.172.276.788
|% 9,99
|
|COSMO
|32,20
|4.595.918
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|11.985.133
|% 9,96
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SILVR
|28,36
|4.497.181
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|73.225.998
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|9.398.773
|% -9,93
|
|CMENT
|52,70
|666.614
|% -9,06
|
|ISCTR
|7,94
|4.176.585.817
|% 1,28
|
|AKBNK
|12,08
|4.066.482.181
|% 0,83
|
|YKBNK
|6,72
|3.507.169.747
|% 2,44
|
|GARAN
|26,18
|3.290.948.336
|% 1,63
|
|ASELS
|27,18
|3.271.599.154
|% 3,74
|
|EKGYO
|4,01
|2.647.383.455
|% 4,43
|
|ISCTR
|7,94
|4.176.585.817
|% 1,28
|
|YKBNK
|6,72
|3.507.169.747
|% 2,44
|
|AKBNK
|12,08
|4.066.482.181
|% 0,83
|
|PETKM
|13,10
|3.172.276.788
|% 9,99
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1727
|18,1819
|% 0,10
|
|Euro
|18,1956
|18,2087
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,4395
|21,5470
|% 0,01
|
|Frank
|18,8000
|18,9132
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8247
|4,8488
|% 0,07
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-12,62
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-6,66
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-11,00
|
|Tam
|6.827
|6.880
|-51,00
|
|Yarım
|3.327
|3.364
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.681
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,21
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|-0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,78
|