***GESAN* *SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2022 09:32
***GESAN******SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Manisa İli Turgutlu İlçesinde bulunan tesislerine, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.c maddesi kapsamında Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali Anahtar Teslim Projesi için GİRİŞİM ELEKTRİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. tarafından verilen teklif tutarında ilgili firma ile mutabık kalınmış olup, sözleşme müzakeresi aşamasına geçilmiştir. Teklif bedeli vergiler hariç 510.000, -USD'dir. (Beşyüzonbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile teklif bedeli 9.256.500, -TL).
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058280
BIST
10:393.169
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 32,20
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.149
10:3918,1829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0196
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
10:3918,1487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,1680
En Düşük
18,0904
10:391.025,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,01
|Açılış
|: 1.025,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler10:39
|VAKBN
|6,05
|189.386.677
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|576.193
|% 10,00
|
|UTPYA
|19,19
|1.656.941
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|8.717.683
|% 9,96
|
|QNBFL
|95,00
|399.475
|% 9,89
|
|SILVR
|28,36
|3.673.436
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|4.845.621
|% -9,93
|
|BJKAS
|6,86
|125.871.145
|% -6,28
|
|MTRKS
|75,55
|16.114.041
|% -5,97
|
|BRKO
|2,00
|79.000
|% -4,76
|
|ISCTR
|8,12
|1.889.086.028
|% 3,57
|
|AKBNK
|12,54
|1.751.626.816
|% 4,67
|
|YKBNK
|6,92
|1.573.953.470
|% 5,49
|
|GARAN
|27,20
|1.389.328.409
|% 5,59
|
|THYAO
|70,35
|1.238.880.765
|% 0,07
|
|ISCTR
|8,12
|1.889.086.028
|% 3,57
|
|YKBNK
|6,92
|1.573.953.470
|% 5,49
|
|EKGYO
|3,94
|835.526.528
|% 2,60
|
|AKBNK
|12,54
|1.751.626.816
|% 4,67
|
|HALKB
|7,11
|820.939.093
|% 9,55
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1769
|18,1829
|% 0,11
|
|Euro
|18,1404
|18,1487
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,3673
|21,4744
|% -0,32
|
|Frank
|18,7796
|18,8928
|% -0,02
|
|Riyal
|4,8265
|4,8507
|% 0,11
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-5,84
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.855
|6.912
|-19,00
|
|Yarım
|3.340
|3.379
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.689
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,24
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,24
|
Seans Raporu
10:39
daha fazla
-
10:54GARAN
Yüzde 5.75 oranında artışla 27.24 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 940, 880 adet işlem
-
10:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 51 artarak (% 1.48 ) 3, 470
-
10:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ISCTR, AKBNK, YKBNK
-
10:53XU100
Endeks 3, 178 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 16, 762.00 milyon TL de
-
10:53PRZMA
Yüzde 7.44 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 096 adet işlem