***GESAN* *SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN******SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GESAN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Manisa İli Turgutlu İlçesinde bulunan tesislerine, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.c maddesi kapsamında Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali Anahtar Teslim Projesi için GİRİŞİM ELEKTRİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. tarafından verilen teklif tutarında ilgili firma ile mutabık kalınmış olup, sözleşme müzakeresi aşamasına geçilmiştir. Teklif bedeli vergiler hariç 510.000, -USD'dir. (Beşyüzonbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile teklif bedeli 9.256.500, -TL).Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058280BIST