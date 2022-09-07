***GESAN* *SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2022 18:27
***GESAN******SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GESAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Manisa İli Turgutlu İlçesinde bulunan tesislerine, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.c maddesi kapsamında Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali Anahtar Teslim Projesi için GİRİŞİM ELEKTRİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. tarafından verilen teklif tutarında ilgili firma ile mutabık kalınmış olup, sözleşme karşılıklı olarak imzalanmıştır. Sözleşme bedeli vergiler hariç 510.000, -USD'dir. (Beşyüzonbin, Amerikan Doları)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061125
BIST
18:053.437
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 34,60
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.420
18:0518,2395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0244
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2479
En Düşük
18,2142
18:0518,2638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
18:051.002,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,88
|Açılış
|: 1.002,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
999,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|32,12
|291.635.988
|% 10,00
|
|UNLU
|6,93
|51.057.809
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,51
|2.779.832
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.234.068.749
|% 9,99
|
|YONGA
|26,90
|615.162
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.643.804
|% -10,00
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.388.905
|% -8,55
|
|AKSGY
|3,94
|51.463.284
|% -4,60
|
|ATAGY
|5,04
|2.231.939
|% -4,55
|
|DGNMO
|3,38
|38.095.546
|% -4,52
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% -3,44
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 8,55
|
|THYAO
|73,00
|9.489.706.054
|% -2,28
|
|GARAN
|23,80
|5.385.153.876
|% -1,24
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,20
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 8,55
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,20
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% -3,44
|
|ISCTR
|11,31
|4.962.010.754
|% 9,91
|
|DOHOL
|5,40
|1.489.311.577
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2286
|18,2423
|% 0,15
|
|Euro
|18,2583
|18,2681
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,9205
|21,0254
|% -0,22
|
|Frank
|18,7031
|18,8158
|% 0,61
|
|Riyal
|4,8372
|4,8615
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-7,45
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-5,06
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.758
|6.830
|-65,00
|
|Yarım
|3.293
|3.339
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.669
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,54
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,87
|0,05
|
|B. Petrol
|89,67
|89,67
|1,67
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MTRYO
Yüzde 4.83 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 168 adet işlem
-
17:58KLKIM
Yüzde 4.33 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 221, 324 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 104, 441.00 milyon TL de
-
17:57ORMA
Yüzde 4.25 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 173 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.93 oranında artışla 119.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 954, 692 adet işlem