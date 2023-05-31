***GESAN* *SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN******SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GESAN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.08.2022 - 07.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Manisa İli Turgutlu İlçesinde bulunan tesislerine, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.c maddesi kapsamında Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali Anahtar Teslim projesi için 07.09.2022 tarihinde GİRİŞİM ELEKRİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ile bir sözleşme imzalanmış ve yatırıma başlamıştık.Söz konusu yatırım tamamlanmış olup TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş tarafından yapılan kontroller neticesinde kabul tutanağına bağlanmış olup devreye alınmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155088BIST