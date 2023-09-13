***GIPTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***GIPTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [GIPTA]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarGIPTA OFIS KIRTASIYE payları, 14/09/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Orman Kağıt Basım ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 132.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %30 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiGIPTA OFIS KIRTASIYE XUTUM 14/09/2023GIPTA OFIS KIRTASIYE XTUMY 14/09/2023GIPTA OFIS KIRTASIYE XYLDZ 14/09/2023GIPTA OFIS KIRTASIYE XHARZ 14/09/2023GIPTA OFIS KIRTASIYE XUSIN 14/09/2023GIPTA OFIS KIRTASIYE XKAGT 14/09/2023GIPTA OFIS KIRTASIYE XSANK 14/09/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194402BIST