***GIPTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
13.09.2023 13:55
***GIPTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
GIPTA OFIS KIRTASIYE payları, 14/09/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Orman Kağıt Basım ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 132.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %30 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
GIPTA OFIS KIRTASIYE XUTUM 14/09/2023
GIPTA OFIS KIRTASIYE XTUMY 14/09/2023
GIPTA OFIS KIRTASIYE XYLDZ 14/09/2023
GIPTA OFIS KIRTASIYE XHARZ 14/09/2023
GIPTA OFIS KIRTASIYE XUSIN 14/09/2023
GIPTA OFIS KIRTASIYE XKAGT 14/09/2023
GIPTA OFIS KIRTASIYE XSANK 14/09/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194402
BIST