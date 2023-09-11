***GIPTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
11.09.2023 18:10
***GIPTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GIPTA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
11/09/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
40.000.000
Baz Fiyat (TL)
20,9
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
14/09/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
06-07-08/09/2023
Açıklamalar
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 132 milyon TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 40 milyon TL nominal değerli Şirket payları 14/09/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 20,90 TL/pay baz fiyat, "GIPTA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193926
BIST
'
18:058.146
En Düşük
|Değişim
|: -2,15%
|| -178,81
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.127
En Yüksek
8.404
18:0526,8770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0405
|Açılış
|: 26,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
18:0528,9163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1867
|Açılış
|: 28,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
18:051.661,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,40
|Açılış
|: 1.661,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYGYO
|23,76
|125.640.321
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|3.162.623
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|1.511.895
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,66
|81.608.009
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|5.583.019
|% 10,00
|
|ENERY
|184,60
|3.865.550.118
|% -10,00
|
|IZENR
|58,05
|913.106.762
|% -10,00
|
|OFSYM
|91,80
|220.783.660
|% -10,00
|
|IDEAS
|59,40
|41.332.334
|% -10,00
|
|ONCSM
|213,30
|87.818.986
|% -10,00
|
|KOZAL
|32,80
|10.231.950.931
|% 6,08
|
|THYAO
|234,50
|7.003.318.332
|% -3,62
|
|KZGYO
|48,80
|6.361.108.406
|% 9,96
|
|SISE
|54,60
|6.193.285.046
|% 1,30
|
|ISCTR
|22,80
|5.931.894.617
|% -7,69
|
|ZOREN
|5,07
|2.985.196.576
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,03
|3.917.204.333
|% -4,75
|
|SKBNK
|5,79
|1.943.199.276
|% 4,89
|
|KOZAL
|32,80
|10.231.950.931
|% 6,08
|
|YKBNK
|16,27
|4.499.545.165
|% -5,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8703
|26,8770
|% 0,15
|
|Euro
|28,8846
|28,9163
|% 0,65
|
|Sterlin
|33,5290
|33,6971
|% 0,51
|
|Frank
|30,0494
|30,2304
|% 0,40
|
|Riyal
|7,1443
|7,1801
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,29
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.662
|5,68
|
|Cumhuriyet
|11.305
|11.476
|27,00
|
|Tam
|11.041
|11.145
|36,00
|
|Yarım
|5.537
|5.596
|20,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.798
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,95
|0,15
|
|B. Petrol
|90,70
|90,70
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLSYN
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 176, 227 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 8, 139 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 24 altında . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de
-
17:58BRSAN
Yüzde -8.46 oranında düşüşle 652.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 268, 071 adet işlem
-
17:57KLSER
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 98.00 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 170, 020 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 55.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 659, 899 adet işlem