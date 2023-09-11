***GIPTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***GIPTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [GIPTA]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi11/09/2023Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıGıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)40.000.000Baz Fiyat (TL)20,9İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih14/09/2023Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi06-07-08/09/2023AçıklamalarGıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 132 milyon TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 40 milyon TL nominal değerli Şirket payları 14/09/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 20,90 TL/pay baz fiyat, "GIPTA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193926BIST