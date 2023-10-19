***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
19.10.2023 09:09
***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketmizin sermaye artırımı sonucunda tescil edilen Esas Sözleşmesinin son hali ektedir.
Pay sahipleri ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 6 10/10/2023 10/10/2023 10932
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207618
BIST
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11:047.884
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 41,32
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.832
En Yüksek
7.932
11:0428,0044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 28,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,5091
En Düşük
27,8969
11:0429,6058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0832
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0718
En Düşük
29,4688
11:041.756,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,35
|Açılış
|: 1.756,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler11:03
|CMBTN
|1.569,00
|176.063.979
|% 10,00
|
|MEKAG
|44,24
|2.682.492
|% 10,00
|
|OSMEN
|242,00
|13.251.436
|% 10,00
|
|A1CAP
|37,64
|48.691.894
|% 9,99
|
|SODSN
|83,15
|1.858.319
|% 9,99
|
|QNBFL
|1.051,40
|3.163.663
|% -10,00
|
|KLNMA
|37,00
|2.524.288
|% -9,18
|
|MAALT
|1.132,20
|119.994.002
|% -5,61
|
|ENSRI
|35,40
|45.587.805
|% -5,50
|
|ORMA
|108,10
|114.586
|% -5,18
|
|THYAO
|218,10
|1.713.026.359
|% 0,74
|
|BRSAN
|965,90
|1.352.375.342
|% 4,08
|
|TUPRS
|138,60
|1.066.365.081
|% -1,84
|
|YKBNK
|18,61
|742.100.341
|% 0,81
|
|ISMEN
|41,26
|668.424.060
|% 9,79
|
|ZOREN
|5,95
|381.219.458
|% 0,17
|
|EKGYO
|7,42
|395.695.268
|% 1,23
|
|YKBNK
|18,61
|742.100.341
|% 0,81
|
|ODAS
|11,93
|375.486.916
|% 0,34
|
|VAKBN
|16,85
|449.731.624
|% 2,74
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9955
|28,0063
|% 0,02
|
|Euro
|29,5853
|29,6034
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,8442
|34,0139
|% -0,05
|
|Frank
|31,0194
|31,2062
|% 0,09
|
|Riyal
|7,4473
|7,4847
|% 0,16
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|4,85
|
|Altın Gr.
|1.756
|1.756
|4,35
|
|Cumhuriyet
|12.160
|12.344
|232,00
|
|Tam
|11.869
|11.979
|-16,00
|
|Yarım
|5.953
|6.012
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.967
|3.006
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|23,00
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|20,66
|20,69
|0,13
|
|B. Petrol
|90,34
|90,34
|-1,16
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:18BRSAN
Yüzde 4.25 oranında artışla 967.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 404, 199 adet işlem
-
11:17ISMEN
Yüzde 9.79 oranında artışla 41.26 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 327, 915 adet işlem
-
11:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 61 artarak (% 0.24 ) 8, 222
-
11:16XU100
Endeks 7, 884 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 22, 271.00 milyon TL de
-
11:16DOFER
Yüzde 9.93 oranında artışla 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 724 adet işlem