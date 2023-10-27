***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01/01/2023 - 30/09/2023 ara dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.Kamuoyu ve Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211126BIST