***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arzına esas olan 100.000.000 TL tutarındaki sermayesinin 132.000.000 TL çıkartılması hususunda, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne yapılan tescil başvurusu 10.10.2023 tarihinde kabul edilmiş olup, söz konusu tescil kararı 10.10.2023 tarih ve 10932 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunmuştur.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205653BIST