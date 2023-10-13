***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2023 10:42
***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin halka arzına esas olan 100.000.000 TL tutarındaki sermayesinin 132.000.000 TL çıkartılması hususunda, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne yapılan tescil başvurusu 10.10.2023 tarihinde kabul edilmiş olup, söz konusu tescil kararı 10.10.2023 tarih ve 10932 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunmuştur.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205653
BIST
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11:268.148
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
|| -111,33
|Açılış
|: 8.242
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|Önceki Kapanış
|: 8.259
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8.127
En Yüksek
8.242
11:2627,8006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 27,7800
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|Önceki Kapanış
|: 27,7900
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27,8897
En Düşük
27,6781
11:2629,3739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
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|Açılış
|: 29,3000
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|Önceki Kapanış
|: 29,3000
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En Düşük
29,1779
11:261.684,59
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|: 1,09%
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|Açılış
|: 1.684,59
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|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
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1.684,94
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler11:24
|BMSTL
|53,90
|45.765.439
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|41.578.123
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|200.824.851
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|41.147.907
|% 9,99
|
|VERUS
|235,90
|21.453.617
|% 9,98
|
|CASA
|147,50
|6.789.425
|% -9,95
|
|TETMT
|2.115,00
|949.635
|% -9,54
|
|MIATK
|490,00
|24.965.990
|% -9,26
|
|ENSRI
|35,12
|195.378.827
|% -9,25
|
|IHAAS
|16,50
|136.449.101
|% -8,79
|
|THYAO
|221,80
|1.931.713.282
|% -1,47
|
|BRSAN
|972,20
|1.904.894.528
|% -1,63
|
|ASELS
|43,52
|1.395.858.479
|% 0,97
|
|YKBNK
|18,92
|1.363.134.951
|% -2,27
|
|TUPRS
|146,10
|1.219.604.925
|% -0,75
|
|ZOREN
|6,37
|730.141.134
|% 0,63
|
|YKBNK
|18,92
|1.363.134.951
|% -2,27
|
|EKGYO
|7,79
|549.441.609
|% -1,77
|
|ODAS
|13,46
|777.375.978
|% -0,52
|
|KATMR
|2,97
|124.965.181
|% -0,34
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7949
|27,8018
|% 0,27
|
|Euro
|29,3668
|29,3762
|% 0,36
|
|Sterlin
|33,8420
|34,0117
|% 0,54
|
|Frank
|30,5430
|30,7270
|% 0,46
|
|Riyal
|7,3888
|7,4259
|% 0,24
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|15,46
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|16,96
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.397
|11.490
|63,00
|
|Yarım
|5.716
|5.767
|32,00
|
|Çeyrek
|2.849
|2.883
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,18
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,80
|0,32
|
|B. Petrol
|87,95
|87,95
|1,95
|
Seans Raporu
11:24
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11:39ALCAR
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 1, 072.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 381 adet işlem
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11:38OZKGY
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 10.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 070, 699 adet işlem
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11:38OZKGY
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 10.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 070, 699 adet işlem
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11:37XU100
Endeks 8, 138 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 46 altında . İşlem hacmi 30, 208.00 milyon TL de
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11:37ESEN
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 104.70 lira fiyatla işlem gören hissede 469, 404 adet işlem