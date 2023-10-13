***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 10000000 TRY 7,58 Aday Gösterme İmtiyazı, Genel Kurul 5 Oy Hakkı İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 10000000 TRY 7,58 Aday Gösterme İmtiyazı, Genel Kurul 5 Oy Hakkı İşlem GörmüyorC Hamiline 1 TRY 112000000 TRY 84,84 İmtiyaz Yoktur İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205989BIST