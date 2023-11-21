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***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.11.2023 15:14
***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Cenk PINAR Yönetim Kurulu Üyesi 04.05.2023 +90 312 645 19 00 cpinar@gipta.com.tr - -
Murat KEDİCİ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 10.10.2023 +90 535 030 22 42 m.kedici@gipta.com.tr SPL Düzey 3 909814




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219128


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 84,15 23.958.385 % 10,00  
ISBTR 690.757,50 1.381.515 % 10,00  
SMART 25,54 432.777.460 % 9,99  
INTEM 311,00 42.358.000 % 9,99  
CMBTN 1.772,00 72.855.941 % 9,99  
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17:27 Alış Satış %  
Dolar 28,7897 28,8050 % 0,23  
Euro 31,5567 31,5752 % 0,34  
Sterlin 36,0261 36,2067 % 0,57  
Frank 32,4802 32,6758 % 0,45  
Riyal 7,6541 7,6925 % 0,23  
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17:27 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,92 23,95 % 0,66  
Platin 934,85 936,46 % 0,66  
Paladyum 1.078,50 1.083,17 % 0,66  
Brent Pet. 81,88 81,88 % 0,66  
Altın Ons 2.003,71 2.003,96 % 0,66  
Seans Raporu 17:27
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