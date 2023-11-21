***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.11.2023 15:14
***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Cenk PINAR Yönetim Kurulu Üyesi 04.05.2023 +90 312 645 19 00 cpinar@gipta.com.tr - -
Murat KEDİCİ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 10.10.2023 +90 535 030 22 42 m.kedici@gipta.com.tr SPL Düzey 3 909814
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219128
BIST
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17:298.022
En Düşük
|Değişim
|: 0,95%
|| 75,26
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.945
En Yüksek
8.038
17:2928,8001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0608
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8132
En Düşük
28,6767
17:2931,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1537
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,6462
En Düşük
31,3909
17:291.852,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 26,07
|Açılış
|: 1.852,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
|
1.853,75
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler17:27
|DOBUR
|84,15
|23.958.385
|% 10,00
|
|ISBTR
|690.757,50
|1.381.515
|% 10,00
|
|SMART
|25,54
|432.777.460
|% 9,99
|
|INTEM
|311,00
|42.358.000
|% 9,99
|
|CMBTN
|1.772,00
|72.855.941
|% 9,99
|
|UMPAS
|7,74
|1.889.526
|% -10,00
|
|ORMA
|211,50
|3.933.167
|% -10,00
|
|YBTAS
|139.680,00
|6.594.230
|% -10,00
|
|PEGYO
|15,05
|262.478.956
|% -9,99
|
|SNPAM
|157,60
|34.124.393
|% -9,99
|
|THYAO
|264,25
|14.284.970.393
|% 3,73
|
|MIATK
|49,12
|4.696.398.877
|% -3,69
|
|EREGL
|40,86
|4.019.739.663
|% 3,18
|
|TUPRS
|154,40
|3.132.771.169
|% 0,52
|
|ASELS
|45,54
|3.015.036.423
|% 2,11
|
|IHLAS
|1,38
|269.243.752
|% 1,47
|
|ZOREN
|5,11
|896.353.981
|% 0,59
|
|EKGYO
|7,61
|1.199.605.134
|% -0,52
|
|ODAS
|11,83
|1.585.714.766
|% 5,16
|
|SKBNK
|7,60
|921.227.822
|% 5,12
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7897
|28,8050
|% 0,23
|
|Euro
|31,5567
|31,5752
|% 0,34
|
|Sterlin
|36,0261
|36,2067
|% 0,57
|
|Frank
|32,4802
|32,6758
|% 0,45
|
|Riyal
|7,6541
|7,6925
|% 0,23
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,92
|23,95
|% 0,66
|
|Platin
|934,85
|936,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.078,50
|1.083,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,88
|81,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.003,71
|2.003,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:27
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-
17:41BMSCH
Yüzde 5.98 oranında artışla 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 360, 718 adet işlem
-
17:40OBASE
Yüzde 5.14 oranında artışla 41.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 618, 902 adet işlem
-
17:38EDATA
Yüzde 7.56 oranında artışla 21.06 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 027, 984 adet işlem
-
17:37SEKFK
Yüzde 4.17 oranında artışla 17.75 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 028 adet işlem
-
17:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, TOASO, SAHOL