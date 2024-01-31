***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviVECDET FEHMİ ŞENDİL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 04.06.1994 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.-YK Üyesi Gıpta Ambalaj Ve Kırtasiye Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.-YK Başkanı İlkim Geri Kazanim Sanayi ve Ticaret A.Ş.-YK Üyesi Işık Reklam Hediyelik Eşya İmalat San.İç.ve Dış Tic.Ltd.Şti.-Müdürler Kurulu Bşk. Nazlım Ambalaj ve Kırtasiye Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti.-Ortak Ankara Ticaret Odası- Meclis Bşk.Yrd. TÜKİD-YK Bşk. Hayır 7.49 B,C Bağımsız Üye Değil - Evet -NAZIM PINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 31.07.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı NCN Tarım ve Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.-YK Bşk. Hayır 30.05 A,C Bağımsız Üye Değil Evet -MUSTAFA DERYAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 24.04.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi ATO-Meclis Bşk. Kardelen Boya ve Kimya San. ve Tic. A.Ş.-Şirket Md. İlkim Geri Kazanım San ve Tic. A.Ş.-YK Üyesi Hayır 6.36 B Bağımsız Üye Değil - Evet -CENK PINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 10.10.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi GIPTAŞ Madencilik Enerji Oto Kiralama Matbaacılık Tarım Tic. A.Ş.-YK Üyesi Panotte Kağıt Ürünleri San ve Tic. A.Ş.-YK Üyesi Evet 1.44 A Bağımsız Üye Değil - Evet Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeBÜLENT SÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 24.04.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kılgı Sistem Tasarım Proje Uygulama Danışmanlık İnş. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti.-Şirket Md. Hayır 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi-Üye kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeMUSTAFA COŞKUN KARADENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 24.04.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Panelsan A.Ş.-YK Üyesi Optagon Teknoloji Ltd.Şti.-Şirket sahibi ECG Akaryakıt Ltd.Şti-Şirket Sahibi Durukan Şekerleme A.Ş.-YK Üyesi Atasan G.menkul A.Ş-Ortak Dofer A.Ş.-Bağımsız YK Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244094BIST