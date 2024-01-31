Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.01.2024 10:12
***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
VECDET FEHMİ ŞENDİL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 04.06.1994 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.-YK Üyesi Gıpta Ambalaj Ve Kırtasiye Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.-YK Başkanı İlkim Geri Kazanim Sanayi ve Ticaret A.Ş.-YK Üyesi Işık Reklam Hediyelik Eşya İmalat San.İç.ve Dış Tic.Ltd.Şti.-Müdürler Kurulu Bşk. Nazlım Ambalaj ve Kırtasiye Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti.-Ortak Ankara Ticaret Odası- Meclis Bşk.Yrd. TÜKİD-YK Bşk. Hayır 7.49 B,C Bağımsız Üye Değil - Evet -
NAZIM PINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 31.07.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı NCN Tarım ve Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.-YK Bşk. Hayır 30.05 A,C Bağımsız Üye Değil Evet -
MUSTAFA DERYAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 24.04.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi ATO-Meclis Bşk. Kardelen Boya ve Kimya San. ve Tic. A.Ş.-Şirket Md. İlkim Geri Kazanım San ve Tic. A.Ş.-YK Üyesi Hayır 6.36 B Bağımsız Üye Değil - Evet -
CENK PINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 10.10.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi GIPTAŞ Madencilik Enerji Oto Kiralama Matbaacılık Tarım Tic. A.Ş.-YK Üyesi Panotte Kağıt Ürünleri San ve Tic. A.Ş.-YK Üyesi Evet 1.44 A Bağımsız Üye Değil - Evet Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
BÜLENT SÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 24.04.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kılgı Sistem Tasarım Proje Uygulama Danışmanlık İnş. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti.-Şirket Md. Hayır 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi-Üye kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
MUSTAFA COŞKUN KARADENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 24.04.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Panelsan A.Ş.-YK Üyesi Optagon Teknoloji Ltd.Şti.-Şirket sahibi ECG Akaryakıt Ltd.Şti-Şirket Sahibi Durukan Şekerleme A.Ş.-YK Üyesi Atasan G.menkul A.Ş-Ortak Dofer A.Ş.-Bağımsız YK Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244094


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:378.487
Değişim :  0,15% |  12,95
Açılış :  8.480  
Önceki Kapanış :  8.474  
En Düşük
8.439 En Yüksek
8.503
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VRGYO 39,38 176.312.017 % 10,00  
PRKAB 36,96 38.858.561 % 10,00  
AKSUE 15,29 32.681.083 % 10,00  
EGPRO 182,60 106.867.468 % 10,00  
AVHOL 35,26 177.617.167 % 9,98  
daha fazla
12:37 Alış Satış %  
Dolar 30,3548 30,3584 % 0,03  
Euro 32,8905 32,9050 % -0,10  
Sterlin 38,3801 38,5726 % -0,08  
Frank 35,0672 35,2784 % -0,01  
Riyal 8,0750 8,1155 % 0,08  
daha fazla
12:37 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,11 23,15 % 0,66  
Platin 925,24 927,40 % 0,66  
Paladyum 980,32 985,56 % 0,66  
Brent Pet. 81,89 81,89 % 0,66  
Altın Ons 2.039,47 2.039,87 % 0,66  
Seans Raporu 12:37
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru