Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

28.03.2024 18:18
***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Bulunmamaktadır
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Bulunmamaktadır
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
28/03/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Bulunmamaktadır
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir
Açıklamalar

Şirketimiz ile çeşitli yur içi yerleşik firmalar arasında Kırtasiye malzemeleri üretim ve tedarikleri konusunda toplamda KDV hariç  344.493.734 TL, 
( Üçyüzkırkdörtmilyon dörtyüzdoksanüçbin yediyüzotuzdört Türk Lirası )
 
 tutarında sipariş anlaşması sağlanmış olup siparişe konu ürünlerimizin teslimatlarının 2024 yılı 2. ve 3. dönemi  içerisinde yapılması planlanmaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263874


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.080
Değişim :  3,10% |  273,25
Açılış :  8.864  
Önceki Kapanış :  8.807  
En Düşük
8.864 En Yüksek
9.080
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TMSN 158,40 676.369.953 % 10,00  
AKENR 11,55 466.201.481 % 10,00  
YGGYO 44,00 6.630.468 % 10,00  
MACKO 71,55 28.491.008 % 9,99  
PEGYO 22,02 281.325.351 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3385 32,3455 % 0,29  
Euro 35,0919 35,1257 % 0,01  
Sterlin 40,8428 41,0475 % -0,58  
Frank 35,8852 36,0651 % -0,20  
Riyal 8,6199 8,6631 % -0,57  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,80 24,83 % 0,66  
Platin 907,78 909,56 % 0,66  
Paladyum 1.013,72 1.018,29 % 0,66  
Brent Pet. 86,62 86,62 % 0,66  
Altın Ons 2.218,98 2.219,36 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru