***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıBulunmamaktadırVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki PayıBulunmamaktadırİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih28/03/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıBulunmamaktadırYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedirAçıklamalarŞirketimiz ile çeşitli yur içi yerleşik firmalar arasında Kırtasiye malzemeleri üretim ve tedarikleri konusunda toplamda KDV hariç 344.493.734 TL,( Üçyüzkırkdörtmilyon dörtyüzdoksanüçbin yediyüzotuzdört Türk Lirası )tutarında sipariş anlaşması sağlanmış olup siparişe konu ürünlerimizin teslimatlarının 2024 yılı 2. ve 3. dönemi içerisinde yapılması planlanmaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263874BIST