***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
28.03.2024 18:18
***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Bulunmamaktadır
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Bulunmamaktadır
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
28/03/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Bulunmamaktadır
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir
Açıklamalar
Şirketimiz ile çeşitli yur içi yerleşik firmalar arasında Kırtasiye malzemeleri üretim ve tedarikleri konusunda toplamda KDV hariç 344.493.734 TL,
( Üçyüzkırkdörtmilyon dörtyüzdoksanüçbin yediyüzotuzdört Türk Lirası )
tutarında sipariş anlaşması sağlanmış olup siparişe konu ürünlerimizin teslimatlarının 2024 yılı 2. ve 3. dönemi içerisinde yapılması planlanmaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263874
BIST