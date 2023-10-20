Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

20.10.2023 16:28
***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

    Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Ekim 2023 tarih ve 2023/28 numaralı toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'de yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan komitelerin oluşumu ve görev dağılımının aşağıdaki verildiği şekliyle yapılması kararlaştırılmıştır.
  Denetim Komitesi:  
Başkan: M. Coşkun KARADENİZ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye   : Bülent SÖNMEZ- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi   Kurumsal Yönetim Komitesi:
Başkan: Bülent SÖNMEZ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye   : M. Coşkun KARADENİZ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye   : Murat KEDİCİ - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi    Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Başkan: M. Coşkun KARADENİZ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye   : Bülent SÖNMEZ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye   : Cenk PINAR - Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208109


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.511
Değişim :  -3,33% |  -258,35
Açılış :  7.691  
Önceki Kapanış :  7.769  
En Düşük
7.447 En Yüksek
7.711
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 1.156,50 16.143.339 % 10,00  
MRSHL 1.786,40 147.404.696 % 10,00  
QNBFB 377,70 30.405.228 % 9,99  
MEKAG 48,66 20.076.775 % 9,99  
AVTUR 10,24 32.490.784 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,0004 28,0059 % 0,09  
Euro 29,6820 29,6936 % 0,05  
Sterlin 33,9451 34,1153 % 0,27  
Frank 31,2931 31,4816 % 0,18  
Riyal 7,4475 7,4849 % 0,20  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.996 1.996 21,36  
Gümüş.Ons 23,68 23,70 0,64  
Gümüş Gr. 21,29 21,32 0,58  
B. Petrol 93,20 93,20 0,82  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru