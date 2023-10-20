***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GIPTA*** GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Ekim 2023 tarih ve 2023/28 numaralı toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'de yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan komitelerin oluşumu ve görev dağılımının aşağıdaki verildiği şekliyle yapılması kararlaştırılmıştır.Denetim Komitesi:Başkan: M. Coşkun KARADENİZ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye : Bülent SÖNMEZ- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi:Başkan: Bülent SÖNMEZ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye : M. Coşkun KARADENİZ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye : Murat KEDİCİ - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Riskin Erken Saptanması Komitesi:Başkan: M. Coşkun KARADENİZ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye : Bülent SÖNMEZ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye : Cenk PINAR - Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208109BIST