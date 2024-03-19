***GIPTA* *HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
19.03.2024 10:00
***GIPTA******HALKI******HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nn VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29'uncu Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca hazırlanan Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260100
BIST
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11:028.730
En Düşük
|Değişim
|: 0,13%
|| 11,71
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.764
11:0232,3382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0579
|Açılış
|: 33,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
11:0235,1229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0598
|Açılış
|: 36,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0830
11:022.241,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,93
|Açılış
|: 2.241,59
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.239,03
BIST En Aktif Hisseler11:00
|PKART
|84,15
|16.979.644
|% 10,00
|
|AKENR
|7,26
|8.919.549
|% 10,00
|
|ERSU
|25,76
|3.165.646
|% 9,99
|
|AVHOL
|52,90
|92.813.706
|% 9,98
|
|IZINV
|64,00
|30.103.832
|% 9,97
|
|UZERB
|320,00
|4.260.480
|% -9,99
|
|PEKGY
|21,50
|12.288.411
|% -9,97
|
|AKFYE
|26,42
|351.828.989
|% -7,69
|
|KENT
|982,00
|732.572
|% -6,48
|
|ALCAR
|1.549,00
|98.136.305
|% -5,89
|
|THYAO
|271,00
|2.427.703.873
|% 0,93
|
|TUPRS
|166,70
|889.499.835
|% 0,91
|
|MOGAN
|19,46
|864.365.363
|% -4,79
|
|ARTMS
|56,35
|656.078.638
|% -4,57
|
|DOAS
|305,00
|618.979.091
|% -1,93
|
|ZOREN
|5,22
|227.288.663
|% -0,19
|
|MOGAN
|19,46
|864.365.363
|% -4,79
|
|ISCTR
|10,32
|326.692.151
|% -0,10
|
|CEMAS
|5,28
|160.088.523
|% 3,53
|
|EKGYO
|10,40
|288.638.260
|% -1,33
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3333
|32,3383
|% 0,18
|
|Euro
|35,1253
|35,1391
|% -0,12
|
|Sterlin
|42,1136
|42,3247
|% -0,24
|
|Frank
|37,2976
|37,4845
|% -0,17
|
|Riyal
|8,8438
|8,8881
|% 0,00
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,94
|24,98
|% 0,66
|
|Platin
|904,42
|906,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.005,93
|1.009,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,74
|86,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,61
|2.154,91
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:00
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11:14KARTN
Yüzde 5.30 oranında artışla 131.20 lira fiyatla işlem gören hissede 545, 587 adet işlem
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11:13TABGD
Yüzde 4.80 oranında artışla 137.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 140, 308 adet işlem
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11:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, THYAO, TUPRS
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11:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 71 kaybederek (% -0.01 ) 7, 653
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11:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESPC, IZINV, AKENR, AVHOL, ERSU, BRKVY, PKART