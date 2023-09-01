***GIPTA* *HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GIPTA******HALKI******HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [GIPTA]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.paylarının halka arzına ilişkin SPK tarafından 31.08.2023 tarihinde onaylanan İzahnameEk-6 Aksan Hukuk Bürosu Tarafından Hazırlanan Bağımsız Hukukçu Raporu (18.Kısım)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191124BIST