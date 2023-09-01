***GIPTA* *HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
01.09.2023 21:58
***GIPTA******HALKI******HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Açıklamalar
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.
paylarının halka arzına ilişkin SPK tarafından 31.08.2023 tarihinde onaylanan İzahname
Ek-9d(Değerleme Raporu)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191133
BIST
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18:058.056
En Düşük
|Değişim
|: 1,75%
|| 138,19
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
18:0526,7206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0307
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7355
En Düşük
26,6058
18:0528,7708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1960
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
18:051.667,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,13
|Açılış
|: 1.667,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|59,40
|3.687.016.637
|% 10,00
|
|ORGE
|56,65
|233.716.840
|% 10,00
|
|EUPWR
|218,90
|4.229.818.051
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|858.879.782
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|2.093.522.699
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.549.604.479
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|483.829.930
|% -9,95
|
|TDGYO
|10,74
|82.632.791
|% -8,98
|
|EMNIS
|57,00
|2.234.612
|% -8,29
|
|INVEO
|43,34
|288.310.854
|% -7,79
|
|THYAO
|254,00
|11.604.889.435
|% 3,67
|
|KOZAL
|28,72
|10.668.129.140
|% 0,91
|
|ASTOR
|141,80
|7.706.049.810
|% -1,53
|
|ISCTR
|21,36
|6.731.710.286
|% 1,42
|
|TUPRS
|142,70
|6.454.616.831
|% 1,13
|
|EKGYO
|8,84
|4.419.024.330
|% 2,91
|
|KOZAL
|28,72
|10.668.129.140
|% 0,91
|
|ISCTR
|21,36
|6.731.710.286
|% 1,42
|
|YKBNK
|16,10
|3.607.852.417
|% 1,26
|
|IHLAS
|1,12
|174.636.018
|% 2,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7056
|26,7206
|% 0,12
|
|Euro
|28,7649
|28,7708
|% -0,68
|
|Sterlin
|33,5361
|33,7043
|% -0,48
|
|Frank
|30,0346
|30,2155
|% -0,14
|
|Riyal
|7,1003
|7,1359
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|0,68
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.667
|3,21
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|11.000
|11.146
|52,00
|
|Yarım
|5.517
|5.594
|26,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.797
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|20,77
|20,79
|-0,17
|
|B. Petrol
|88,74
|88,74
|1,91
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59SRVGY
Yüzde 6.78 oranında artışla 322.90 lira fiyatla işlem gören hissede 252, 684 adet işlem
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17:58ATLAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 754, 784 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 03 artarak (% 1.53 ) 8, 540
-
17:57XU100
Endeks 8, 040 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 134, 089.00 milyon TL de
-
17:57PRKAB
Yüzde 7.51 oranında artışla 37.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 841, 994 adet işlem