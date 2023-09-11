***GIPTA* *HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GIPTA******HALKI******HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GIPTA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.halka arzına ilişkin sonuçlar ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193570BIST