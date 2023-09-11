***GIPTA* *HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.09.2023 09:05
***GIPTA******HALKI******HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GIPTA]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. paylarının halka arzında İdari Sorumluluğu Bulunan ve İçsel Bilgiye Sahip Kişiler'in pay alımlarına ilişkin bilgi ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193576
BIST
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11:588.355
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 29,63
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.313
En Yüksek
8.404
11:5826,8741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0376
|Açılış
|: 26,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
11:5828,8399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1103
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
11:581.664,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,76
|Açılış
|: 1.664,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler11:56
|BOSSA
|11,66
|71.594.413
|% 10,00
|
|RYGYO
|23,76
|91.413.755
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|468.686
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|4.357.478
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|378.270
|% 10,00
|
|OFSYM
|91,80
|193.781.149
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|482.650.293
|% -9,98
|
|ULAS
|20,82
|961.030
|% -8,68
|
|ONCSM
|219,40
|43.537.492
|% -7,43
|
|BYDNR
|54,05
|173.587.926
|% -6,81
|
|KOZAL
|33,04
|4.190.501.396
|% 6,86
|
|THYAO
|241,50
|2.539.089.842
|% -0,74
|
|ISCTR
|23,80
|2.374.763.961
|% -3,64
|
|KZGYO
|48,80
|1.863.825.924
|% 9,96
|
|YKBNK
|16,89
|1.855.361.788
|% -2,14
|
|ZOREN
|5,25
|1.652.219.008
|% 3,14
|
|EKGYO
|9,56
|1.341.398.635
|% 0,84
|
|KOZAL
|33,04
|4.190.501.396
|% 6,86
|
|KLGYO
|3,38
|434.434.149
|% 1,20
|
|SKBNK
|5,69
|738.393.792
|% 3,08
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8670
|26,8721
|% 0,13
|
|Euro
|28,8320
|28,8414
|% 0,39
|
|Sterlin
|33,5288
|33,6969
|% 0,51
|
|Frank
|30,0086
|30,1893
|% 0,26
|
|Riyal
|7,1453
|7,1811
|% 0,16
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|8,99
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|7,58
|
|Cumhuriyet
|11.278
|11.449
|-1,00
|
|Tam
|11.073
|11.165
|56,00
|
|Yarım
|5.554
|5.605
|29,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.803
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|19,98
|20,01
|0,21
|
|B. Petrol
|90,33
|90,33
|-0,32
|
Seans Raporu
11:56
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12:11IHYAY
Yüzde 5.84 oranında artışla 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 355, 261 adet işlem
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12:10BAYRK
Yüzde 8.89 oranında artışla 13.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 895, 671 adet işlem
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12:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 0.18 ) 7, 308
-
12:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SONME, LINK, PASEU, RYGYO, DENGE, QNBFL, SUMAS, TMSN, BOSSA, BIZIM
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12:08
KUTPO, GWIND, BASGZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında