***GLB* *GESAN* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
06.08.2021 15:01
***GLB******GESAN******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GESAN fiyat tespit raporu analizi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955340
BIST
16:161.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,46
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.425
16:168,6172
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0973
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6290
En Düşük
8,5140
16:1610,1616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0547
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
16:16491,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,97
|Açılış
|: 491,22
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
490,66
BIST En Aktif Hisseler16:16
|SAFKR
|9,35
|67.768.845
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|54.207.682
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|776.245.861
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.481.976
|% 9,96
|
|KRONT
|49,64
|110.636.005
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.373.816
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.660.938
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,62
|94.881.750
|% -9,46
|
|KRSTL
|1,85
|13.496.578
|% -7,04
|
|GARAN
|9,26
|1.713.222.485
|% 0,00
|
|GENIL
|13,00
|776.245.861
|% 9,98
|
|SISE
|8,01
|662.449.891
|% 1,78
|
|THYAO
|12,77
|626.008.609
|% 0,08
|
|SASA
|30,02
|603.755.248
|% 1,21
|
|GARAN
|9,26
|1.713.222.485
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,46
|273.058.973
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,82
|192.574.721
|% 0,55
|
|IZMDC
|2,86
|296.259.992
|% -4,35
|
|SISE
|8,01
|662.449.891
|% 1,78
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6142
|8,6172
|% 1,14
|
|Euro
|10,1562
|10,1616
|% 0,54
|
|Sterlin
|11,9415
|12,0014
|% 0,94
|
|Frank
|9,4305
|9,4873
|% 0,79
|
|Riyal
|2,2924
|2,3039
|% 1,21
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-32,07
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|3.262
|3.311
|-17,00
|
|Tam
|3.238
|3.324
|-26,63
|
|Yarım
|1.565
|1.608
|-12,88
|
|Çeyrek
|785
|804
|-6,44
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,52
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|-0,09
|
|B. Petrol
|72,22
|72,22
|0,93
|
Seans Raporu
16:16
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16:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 41 kaybederek (% -0.19 ) 1, 262
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16:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, SAFKR, DAGI, GENIL, PENTA, IDGYO, SNKRN
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16:27
SUMAS, ESCAR, DAGI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:27
SANFM, IZMDC, GSDDE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:27XEUR
EURO serbest piyasada 10.11 liradan (ALIŞ) işlem