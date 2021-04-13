***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2021AçıklamalarEsas Sözleşme değişikliğine ilişkin karar, 13.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 13.04.2021 tarihli 10308 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No4,6,8,10 13/04/2021 13/04/2021 10308http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927427BIST