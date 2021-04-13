***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
13.04.2021 15:40
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2021
Açıklamalar
Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin karar, 13.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 13.04.2021 tarihli 10308 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4,6,8,10 13/04/2021 13/04/2021 10308
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927427
BIST
16:541.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,34
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:548,1514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 63,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 63,2800
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:549,7365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0198
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5600
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:546,66
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 0,15
|Açılış
|: 6,66
|
|Önceki Kapanış
|: 6,51
|
6,68
En Düşük
6,47
BIST En Aktif Hisseler16:54
|MTRKS
|49,56
|6.591.232
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.180.541
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.574.436
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.486.149
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.200.391
|% 9,96
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.435.950
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,33
|1.767.404.848
|% 5,67
|
|GARAN
|6,68
|1.047.072.016
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,37
|686.046.727
|% 0,41
|
|FENER
|32,72
|609.278.882
|% 4,54
|
|THYAO
|11,77
|605.815.264
|% -1,67
|
|EKGYO
|1,79
|496.803.904
|% -1,65
|
|TSKB
|1,28
|292.493.364
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,07
|463.533.038
|% 0,00
|
|GARAN
|6,68
|1.047.072.016
|% 0,91
|
|EREGL
|17,33
|1.767.404.848
|% 5,67
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1476
|8,1514
|% 0,02
|
|Euro
|9,7311
|9,7365
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,1625
|11,2185
|% -0,04
|
|Frank
|8,8010
|8,8540
|% -0,00
|
|Riyal
|2,1656
|2,1764
|% -0,04
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|13,85
|
|Altın Gr.
|457
|457
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.068
|16,00
|
|Tam
|3.008
|3.084
|15,94
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|7,71
|
|Çeyrek
|729
|746
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,41
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,65
|0,14
|
|B. Petrol
|63,94
|63,94
|0,66
|
Seans Raporu
16:54
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